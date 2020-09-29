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29 сентября 21:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Металлург» по буллитам обыграл «Локомотив» на выезде

Магнитогорская команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 14 очками после десяти встреч, а ярославцы идут на шестой строчке на Западе с девятью очками после восьми игр.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» у себя в Ярославле проиграл «Металлургу» по итогам серии буллитов – 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

Роман Савченко вывел хозяев вперед на седьмой минуте, но уже 40 секунд спустя Егор Яковлев сравнял счет, а на 25-й форвард «Магнитки» Семен Кошелев реализовал большинство.

По ходу третьего периода «Локомотив» вновь вышел вперед благодаря голам Егора Коршкова (48-я) и Павла Красковского (56-я). Однако за 62 секунды до конца основного времени Егор Мартынов отличился в формате шесть на пять и перевел матч в овертайм.

Определять победителя пришлось в серии буллитов, и Егор Яковлев из «Металлурга» стал единственным, кто реализовал свою попытку. Вратарь гостей Василий Кошечкин в послематчевой серии отметился четырьмя сэйвами.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд, вынужденно обходясь без ряда основных игроков, которые заразились коронавирусом.

1 октября ярославская команда примет «Ак Барс», а «Металлург» 2 октября сыграет дома с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Савченко (Тесанов), 06:23 – 1:0. Яковлев (Плотников, Карпов), 07:03 – 1:1. Кошелев (Плотников, Нестрашил), 24:21 (в большинстве) – 1:2. Коршков (Иванов), 47:50. Красковский (Малышев, Ильенко), 55:25. Мартынов (Бек, Карпов), 58:58 (6 на 5), – 3:3. Яковлев, 65:00 – 3:4 (в серии буллитов).

Вратари: Коновалов – Кошечкин

источник: «Советский спорт»
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