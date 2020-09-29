«Металлург» по буллитам обыграл «Локомотив» на выезде

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» у себя в Ярославле проиграл «Металлургу» по итогам серии буллитов – 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

Роман Савченко вывел хозяев вперед на седьмой минуте, но уже 40 секунд спустя Егор Яковлев сравнял счет, а на 25-й форвард «Магнитки» Семен Кошелев реализовал большинство.

По ходу третьего периода «Локомотив» вновь вышел вперед благодаря голам Егора Коршкова (48-я) и Павла Красковского (56-я). Однако за 62 секунды до конца основного времени Егор Мартынов отличился в формате шесть на пять и перевел матч в овертайм.

Определять победителя пришлось в серии буллитов, и Егор Яковлев из «Металлурга» стал единственным, кто реализовал свою попытку. Вратарь гостей Василий Кошечкин в послематчевой серии отметился четырьмя сэйвами.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд, вынужденно обходясь без ряда основных игроков, которые заразились коронавирусом.