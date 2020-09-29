«Трактор» выиграл в гостях у «Сочи», прервав серию из трех поражений

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Трактор» завершился с результатом 2:4 (0:1, 1:0, 1:3).

На 12-й минуте Сергей Калинин вывел гостей вперед, но затем хозяевам удалось выйти вперед. На 26-й шайбу забросил Даниил Мироманов, а на 43-й Ере Карьялайнен.

Вот только после этого сочинская команда пропустила трижды подряд и проиграла. Понтус Берг забросил в ворота хозяев спустя 41 секунду после гола Карьялайнена, на 45-й минуте автором гола стал Лукаш Седлак, а на 51-й Томаш Гика реализовал большинство.

Прервавший серию из трех поражений «Трактор» 1 октября сыграет в гостях с московским «Динамо».

«Сочи» должен 5 октября принять рижское «Динамо».