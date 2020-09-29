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29 сентября 22:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Трактор» выиграл в гостях у «Сочи», прервав серию из трех поражений

Челябинская с 12 очками после 11 игр идет шестой на Востоке, а «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место на Западе, имея пять очков после девяти встреч.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Трактор» завершился с результатом 2:4 (0:1, 1:0, 1:3).

На 12-й минуте Сергей Калинин вывел гостей вперед, но затем хозяевам удалось выйти вперед. На 26-й шайбу забросил Даниил Мироманов, а на 43-й Ере Карьялайнен.

Вот только после этого сочинская команда пропустила трижды подряд и проиграла. Понтус Берг забросил в ворота хозяев спустя 41 секунду после гола Карьялайнена, на 45-й минуте автором гола стал Лукаш Седлак, а на 51-й Томаш Гика реализовал большинство.

Прервавший серию из трех поражений «Трактор» 1 октября сыграет в гостях с московским «Динамо».

«Сочи» должен 5 октября принять рижское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Трактор» (Челябинск) – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Калинин (Пилут, Манухов), 11:32 – 0:1. Мироманов (Кукштель, Батыршин), 25:27 – 1:1. Карьялайнен (Рубцов), 42:06 – 2:1. Оберг (Калинин, Бэйлен), 42:47 – 2:2. Седлак (Гика), 44:39 – 2:3. Гика (Кравцов, Бэйлен), 50:22 (в большинстве) – 2:4.

Вратари: Лассинатти – Федотов

источник: «Советский спорт»
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«Трактор» выиграл в гостях у «Сочи», прервав серию из трех поражений
Челябинская с 12 очками после 11 игр идет шестой на Востоке, а «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место на Западе, имея пять очков после девяти встреч.
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