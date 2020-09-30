Шведский голкипер Лундквист покинет «Рейнджерс» после 15 лет в клубе

Шведский голкипер Хенрик Лундквист покинет «Рейнджерс».

TSN сообщает, что клуб принял решение выкупить контракт 38-летнего хоккеиста, который будет действовать еще один год.

Лундквист выступает за «Рейнджерс» с 2005 года. В 2012 году он был признан лучшим вратарем НХЛ. В прошлом сезоне швед провел 30 матчей, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5 процента бросков.

Источник отмечает, что руководство нью-йоркского клуба приняло решение сделать ставку на российских вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.