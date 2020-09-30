Кучеров занял третье место по итогам голосования за награду «Конн Смайт Трофи»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял третье место в голосовании за награду «Конн Смайт Трофи».
Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которая и определяет обладателя приза, сообщает, что россиянин набрал 25 очков.
Напомним, награду получил защитник «Тампы» Виктор Хедман (70 очков), второе место занял форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт (66).
Голкипер Андрей Василевский в опросе занял четвертое место с одним очком.
Добавим, что «Тампа» во второй раз в своей истории выиграла Кубок Стэнли. В финальной серии «Лайтнинг» обыграли «Даллас» 4-2.