Кучеров занял третье место по итогам голосования за награду «Конн Смайт Трофи»

«Трактор» выиграл в гостях у «Сочи», прервав серию из трех поражений

Челябинская с 12 очками после 11 игр идет шестой на Востоке, а «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место на Западе, имея пять очков после девяти встреч.