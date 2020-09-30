ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 сентября 09:48
автор: Юрий Нечаев

Кучеров занял третье место по итогам голосования за награду «Конн Смайт Трофи»

Приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял третье место в голосовании за награду «Конн Смайт Трофи».

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которая и определяет обладателя приза, сообщает, что россиянин набрал 25 очков.

Напомним, награду получил защитник «Тампы» Виктор Хедман (70 очков), второе место занял форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт (66).

Голкипер Андрей Василевский в опросе занял четвертое место с одним очком.

Добавим, что «Тампа» во второй раз в своей истории выиграла Кубок Стэнли. В финальной серии «Лайтнинг» обыграли «Даллас» 4-2.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Поле стадиона «Фишт» проверит комиссия РФС и РПЛВ результате ДТП с автобусом на юге Мексики погибли 13 человекНехватка адекватности. Поражение «Ростова» стало зеркалом проблем российского футболаЗабыла про белье: Горбань сверкнула грудью на отдыхеЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Кучеров занял третье место по итогам голосования за награду «Конн Смайт Трофи»
Приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
30.09.2020 09:48
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Все представители «Сибири» выздоровели после заражения коронавирусом
В среду команда примет СКА.
30.09.2020 09:38
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Шведский голкипер Лундквист покинет «Рейнджерс» после 15 лет в клубе
Вратарь перебрался в Нью-Йорк в 2005 году.
30.09.2020 06:43
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Александр Андриевский: «Сочи» очень тяжело даются голы
Команда занимает предпоследнее десятое в Западной конференции, набрав пять очков в девяти играх.
30.09.2020 01:11
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Перенесенный матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Барыс» проведут 23 января
В казахстанском клубе было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
29.09.2020 22:40
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Трактор» выиграл в гостях у «Сочи», прервав серию из трех поражений
Челябинская с 12 очками после 11 игр идет шестой на Востоке, а «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место на Западе, имея пять очков после девяти встреч.
29.09.2020 22:10
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Металлург» по буллитам обыграл «Локомотив» на выезде
Магнитогорская команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 14 очками после десяти встреч, а ярославцы идут на шестой строчке на Западе с девятью очками после восьми игр.
29.09.2020 21:53
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Авангард» одержал волевую победу над «Йокеритом» (видео)
Хоккеисты «Авангарда» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
29.09.2020 21:40
Хоккей
«Торпедо» дома одержало победу над «Ак Барсом»
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Нижнем Новгороде.
29.09.2020 21:37
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Матыцин поздравил российских хоккеистов «Тампа-Бэй» с победой в Кубке Стэнли
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что российские игроки внесли большой вклад в победу команды.
29.09.2020 21:23
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика