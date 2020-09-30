Нападающий «Авангарда» Чинахов признан лучшим игроком вторника в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов признан лучшим игроком вторника в КХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата омичи в овертайме обыграли «Йокерит» со счетом 3:2 ОТ. В этой встрече Чинахов забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Нападающий набрал 52% голосов в опросе болельщиков.

Первый дубль, первый гол в овертайме, 52% голосов болельщиков в ВК – 19-летний Егор Чинахов 2-й раз за 5 дней признан лучшим игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/UpJLZgkCtb — КХЛ (@khl) September 30, 2020

Добавим, что 19-летний Чинахов признан лучшим во второй раз за пять дней.