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30 сентября 11:23
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Авангарда» Чинахов признан лучшим игроком вторника в КХЛ

Форвард помог своей команде обыграть «Йокерит».

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов признан лучшим игроком вторника в КХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата омичи в овертайме обыграли «Йокерит» со счетом 3:2 ОТ. В этой встрече Чинахов забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Нападающий набрал 52% голосов в опросе болельщиков.

Добавим, что 19-летний Чинахов признан лучшим во второй раз за пять дней.

источник: КХЛ
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