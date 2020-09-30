«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста

Шведский вратарь Хенрик Лундквист покинет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает официальный сайт команды, клуб выкупил его контракт, рассчитанный до 2021 года. Согласно договору, 38-летний ветеран должен был получить 8,8 млн долларов. Стороны договорились, что ему перечислят 5,5 млн долларов.

Таким образом, клуб избавился от игрока, который подписал соглашение с командой в 2005 году.

«15 лет назад я провел первый матч в составе «Рейнджерс». Я приехал в команду с большими планами, но никогда не мог подумать, что это будет удивительная история, которая останется навсегда в моем сердце. Спасибо за все!» – написал игрок в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New York Rangers (@nyrangers) 30 Сен 2020 в 7:10 PDT

Добавим, что в минувшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5 процента бросков.