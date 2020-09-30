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30 сентября 22:56
автор: Виктор Шарафудинов

СКА получил права на четвертого номера драфта НХЛ 2016 года Пульюярви

В данный момент финский нападающий играет на родине за «Кярпят».

Официальный СКА сообщает, что петербургский клуб произвел обмен с нижегородским «Торпедо».

За автозаводцев будет играть вратарь Алексей Мельничук, который в мае подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», а СКА получил права на финского форварда Ессе Пульюярви.

22-летний финн в данный момент играет у себя на родине за «Кярпят». В минувшем сезоне Пульюярви набрал 53 очка (24+29) в 56 матчах.

Ессе был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2016 года под четвертым номером. В составе «Ойлерз» он сыграл в НХЛ 139 встреч, отметившись 17 голами и 20 результативными передачами (в сумме 37 очков).

источник: ХК СКА
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СКА получил права на четвертого номера драфта НХЛ 2016 года Пульюярви
В данный момент финский нападающий играет на родине за «Кярпят».
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