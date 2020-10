«Тампа-Бэй» провела чемпионский парад

В среду хоккеисты, тренеры, их семьи с Кубком Стэнли на нескольких катерах проплыли по реке Хиллсборо, следуя на футбольную арену Raymond James Stadium, где состоялась главная церемония по случаю победы «Лайтнинг».

Напомним, что «Тампа-Бэй» в понедельник нанесла поражение «Далласу» (2:0) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли.

Your Captain finally gets to drink from the #StanleyCup!!! pic.twitter.com/pMXk0Gp1om