Алексей Жамнов: Надеюсь, что в ближайшие год-два-три «Спартак» возьмет Кубок Гагарина

- Надеюсь, что в ближайшие год-два-три. Нужно еще понимать, что у «Спартака» раньше не было своей школы. Не было резерва, как в СКА, «Локомотиве». Хорошо, что теперь открыли академию. Одно дело, когда ты комплектуешь команду на один сезон, чтобы достичь результата. Другое – работать на долгую перспективу. Но вообще, я думаю, в будущем «Спартаку» по силам завоевать Кубок Гагарина, - цитирует Жамнова официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Спартак» после десяти матчей регулярного чемпионата набрал девять очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.