Несколько игроков минского «Динамо» заразились коронавирусом

Официальный сайт клуба КХЛ «Динамо» (Минск) подтвердил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы минчан:

«Накануне по приезду в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взять тесты на коронавирусную инфекцию. У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным».

Вместо канадского тренера Крэйга Вудкрофта сегодня во время выездного матча регулярного чемпионата КХЛ минской командой будет руководить председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета «Динамо» Дмитрий Басков.