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01 октября 17:59
автор: Виктор Шарафудинов

Несколько игроков минского «Динамо» заразились коронавирусом

В 18:30 по московскому времени команда из столицы Белоруссии начнет выездной матч против рижского «Динамо».

Официальный сайт клуба КХЛ «Динамо» (Минск) подтвердил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы минчан:

«Накануне по приезду в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взять тесты на коронавирусную инфекцию. У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным».

Вместо канадского тренера Крэйга Вудкрофта сегодня во время выездного матча регулярного чемпионата КХЛ минской командой будет руководить председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета «Динамо» Дмитрий Басков.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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Несколько игроков минского «Динамо» заразились коронавирусом
В 18:30 по московскому времени команда из столицы Белоруссии начнет выездной матч против рижского «Динамо».
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