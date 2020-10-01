Рижское «Динамо» прервало 6-матчевую выигрышную серию минского «Динамо», одержав победу по буллитам

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск) завершился с результатом 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0). Победу латвийский клуб одержал в серии буллитов.

По ходу встречи гости из Минска вели 2:0 и 3:1. Роман Горбунов открыл счет на 19-й минуте, а Артем Демков на 28-й и 36-й оформил дубль, дважды реализовав большинство.

Рижская команда две первых свои шайбы тоже забросила в формате пять на четыре. На 33-й минуте ворота Доминика Фурха поразил Павел Чернов, а на 38-й – Мэтью Майоне.

За 2 минуты и 25 секунд до конца основного времени после замены вратаря счет сравнял Глеб Прохоренков.

Ну а в серии буллитов победный бросок рижан исполнил Павел Чернов.