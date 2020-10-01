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01 октября 21:41
автор: Артур Гичунцев

Дубль Галиева не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Локомотивом»

Встреча прошла в Ярославле.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Ак Барс» завершился поражением казанского клуба – 3:4.

В составе победителей точными бросками отличились Владимир Ткачев, Максим Осипов, Артур Каюмов и Артем Ильенко. У гостей дубль оформил Станислав Галиев. Еще одну шайбу забросил Стефан Да Коста.

После сегодняшнего матча ярославский клуб расположился на пятом месте в таблице «Западной конференции», а игроки «Ак Барса» занимают вторую строчку на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Ак Барс» – 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы: Ткачев (Березкин, Рафиков); 12:45 – 1:0. Осипов (Пяяйарви, Коршков); 14:39 – 2:0. Галиев (Юдин, Лямкин); 18:15 – 2:1. Каюмов (Пяяйарви, Коршков); 25:06 – 3:1. Ильенко (Иванов, Аверин); 25:21 – 4:1. Галиев (Галимов); 28:09 – 4:2. Да Коста (Юдин, Дыняк); 29:36 – 4:3

источник: «Советский спорт»
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