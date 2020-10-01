Дубль Галиева не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Локомотивом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Ак Барс» завершился поражением казанского клуба – 3:4.
В составе победителей точными бросками отличились Владимир Ткачев, Максим Осипов, Артур Каюмов и Артем Ильенко. У гостей дубль оформил Станислав Галиев. Еще одну шайбу забросил Стефан Да Коста.
После сегодняшнего матча ярославский клуб расположился на пятом месте в таблице «Западной конференции», а игроки «Ак Барса» занимают вторую строчку на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» – «Ак Барс» – 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)