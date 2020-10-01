ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 октября 21:47
автор: Виктор Шарафудинов

«Северсталь» на своей площадке уступила «Йокериту», дважды выигрывая по ходу встречи

Команда из Череповца занимает шестое место на Западе с 11 очками после десяти игр, а «Йокерит» идет на седьмой строчке, имея девять очков после семи матчей.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Йокерит» завершился со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В двух первых периодах хозяева дважды выходили вперед после точных бросков Владислава Кодолы (в меньшинстве) и Владислава Провольнева (в большинстве). Отыгрывался «Йокерит» стараниями Микко Лехтонена, который реализовал большинство и Ээли Толванена.

В третьем периоде гости их Хельсинки добились победы, трижды поразив ворота «Северстали». Авторами голов стали Ииро Пакаринен, Никлас Йенсен и Саку Мяэналанен.

6 октября «Северсталь» сыграет на выезде с «Сибирью», а «Йокерит» примет «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Кодола (Петунин, Адамчук), 14:51 (в меньшинстве) – 1:0. Лехтонен (О’Нилл, Шредер) 18:41 (в большинстве) – 1:1. Провольнев (Букартс, Морозов), 28:19 (в большинстве) – 2:1. Толванен (Хаапала, Лев), 33:59 – 2:2. Пакаринен (Савинайнен, Норман), 45:04 – 2:3. Йенсен, 48:34 – 2:4. Мяэналанен (ОНилл), 58:41 – 2:5.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Конор Макгрегор проведет благотворительный поединок против Дастина Порье.В результате ДТП с автобусом на юге Мексики погибли 13 человекФутбольная Формула-1. Чемпионская гонка в РПЛ набирает оборотыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
ЦСКА обыграл «Спартак», Карнаухов оформил хет-трик
Встреча прошла на домашней арене красно-белых.
01.10.2020 22:10
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
«Динамо» в Москве проиграло «Трактору»
Бело-голубые уступили во втором матче кряду.
01.10.2020 21:53
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Северсталь» на своей площадке уступила «Йокериту», дважды выигрывая по ходу встречи
Команда из Череповца занимает шестое место на Западе с 11 очками после десяти игр, а «Йокерит» идет на седьмой строчке, имея девять очков после семи матчей.
01.10.2020 21:47
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Галиева не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Локомотивом»
Встреча прошла в Ярославле.
01.10.2020 21:41
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Рижское «Динамо» прервало 6-матчевую выигрышную серию минского «Динамо», одержав победу по буллитам
Из-за подозрения на коронавирус в столицу Латвии не смог приехать главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт.
01.10.2020 21:27
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Несколько игроков минского «Динамо» заразились коронавирусом
В 18:30 по московскому времени команда из столицы Белоруссии начнет выездной матч против рижского «Динамо».
01.10.2020 17:59
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Алексей Жамнов: Надеюсь, что в ближайшие год-два-три «Спартак» возьмет Кубок Гагарина
Генеральный менеджер «Спартака» рассказал, когда красно-белые выиграют Кубок Гагарина.
01.10.2020 12:49
Хоккей
Ламорелло уверен, что «Айлендерс» договорятся с Барзалом о новом соглашении
Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло уверен, что команда сможет сохранить в составе нападающего Мэтью Барзала.
01.10.2020 10:37
Хоккей
Алексей Жамнов: Знарок с возрастом чуть-чуть успокоился, стал посдержаннее
Генеральный менеджер «Спартака» поделился мнением о главном тренере красно-белых Олеге Знарке.
01.10.2020 08:55
Хоккей
«Тампа-Бэй» провела чемпионский парад
«Тампа-Бэй» провела чемпионский парад на реке Хиллсборо (штат Флорида, США) в честь победы команды в Кубке Стэнли.
01.10.2020 08:39
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика