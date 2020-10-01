«Северсталь» на своей площадке уступила «Йокериту», дважды выигрывая по ходу встречи

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Йокерит» завершился со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В двух первых периодах хозяева дважды выходили вперед после точных бросков Владислава Кодолы (в меньшинстве) и Владислава Провольнева (в большинстве). Отыгрывался «Йокерит» стараниями Микко Лехтонена, который реализовал большинство и Ээли Толванена.

В третьем периоде гости их Хельсинки добились победы, трижды поразив ворота «Северстали». Авторами голов стали Ииро Пакаринен, Никлас Йенсен и Саку Мяэналанен.

6 октября «Северсталь» сыграет на выезде с «Сибирью», а «Йокерит» примет «Спартак».

КХЛ