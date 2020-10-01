Знарок – о матче с ЦСКА: Проигрывать из-за ошибок, отскоков, обидно

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий пресс-службе КХЛ после поражения от ЦСКА (4:5).

«Обидно, что уступили, совершив ошибки в своей зоне. Календарь у нас сейчас сложноватый… Результативные дерби – это же хорошо. Хотя, повторюсь, проигрывать из-за ошибок, отскоков, обидно. Всей пятеркой надо играть в обороне. Не только защитникам и вратарю. Но мы работаем, стараемся уменьшить количество брака.

У соперника примерно равные звенья, это играя с «Динамо» ты знаешь тройку, от которой исходит главная опасность и можешь что-то с ней сделать. А здесь каждое может сыграть остро. Мы попытались сыграть в давление, иногда получалось неплохо», – сказал специалист.

В данный момент ЦСКА является лидером Западной конференции, а красно-белые занимают восьмое место.