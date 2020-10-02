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02 октября 00:15
автор: Артур Гичунцев

Владимир Крикунов: Мы не справились с вратарем «Трактора», он сыграл очень сильно

Встреча прошла в Москве.

Главный тренер столичного «Динамо» Владимир Крикунов обсудил с клубной пресс-службой поражение от «Трактора» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Скажу, что мы не справились с вратарем челябинцев и с контратакой соперника. Бросив 40 с лишним раз в створ ворот гостей и пропустив только 20 бросков по своим воротам, мы забили всего два гола. Что же, надо бросать 60 раз, чтобы забросить три шайбы? Это невозможно. К сожалению, вратарь очень сильно сыграл у противника», – сказал специалист.

Добавим, что после этого матча бело-голубые расположились на пятой позиции в таблице «Запада», а «Трактор» занимает пятое место в таблице «Востока».

источник: «Советский спорт»
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Встреча прошла в Москве.
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