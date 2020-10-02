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02 октября 01:30
автор: Артур Гичунцев

Игорь Никитин: Ждал ли такой прыти от Карнаухова? Главное, что «Спартак» ее не ждал

Игрок красно-синих оформил хет-трик.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги после победы над «Спартаком» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Достаточно моментов создали и мы, и «Спартак», что, наверняка всем понравилось. Довольны тем, что победили. Да, матч получился результативным, хоккей – непредсказуемая стихия, как бы ты ни пытался уложить ее в схемы. И у нас, и у соперника достаточно мастеров, которые могут из ничего сделать гол.

Ждал ли такой прыти от Карнаухова? Главное, что «Спартак» ее не ждал. Конечно, Пашка – герой матча, но многие ребята, которые были, вроде бы, незаметны, делали черновую работу. В чемпионате еще много игр, у каждого есть шанс реализовать себя.

Что касается здоровья Юханссона и Телегина, оба уже начали выходить на лед, идет процесс реабилитации совместно с ледовыми тренировками. Но пока они отдельно от команды», – сказал тренер армейцев пресс-службе КХЛ.

Добавим, что 4 октября ЦСКА примет «Авангард», а «Спартак» через два дня сыграет с «Йокеритом».

источник: КХЛ
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