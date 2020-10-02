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02 октября 10:54
автор: Владислав Корегин

Каспарс Даугавиньш: «Витязь» уже успел проиграть пару важных матчей в текущем сезоне КХЛ

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш оценил начало сезона для своей команды.

Подмосковный клуб с десятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

– В этом сезоне были две-три игры, где мы, можно сказать, сами себе в ногу стреляли. Вроде играем хорошо, а победить не получается. Проиграли пару важных матчей, должны были больше очков набрать. Но главное, что мы движемся вперед. Скоро предстоит важная домашняя игра с рижским «Динамо», которому мы в этом сезоне уже успели проиграть в гостях. Хочется вернуть должок, – цитирует Даугавиньша News.ru.

Даугавиньш перешел в «Витязь» перед началом нынешнего сезона – на счету 32-летнего латвийца десять матчей, в которых он набрал 11 (4+7) очков по системе «гол+пас».

Напомним, что завтра, 3 октября, подопечные Михаила Кравца сыграют дома против «Динамо» из Риги. Начало встречи – в 17:00 мск.

источник: News.ru
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Каспарс Даугавиньш: «Витязь» уже успел проиграть пару важных матчей в текущем сезоне КХЛ
Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш оценил начало сезона для своей команды.
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