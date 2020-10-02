СКА одержал гостевую победу над «Амуром»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Амур» со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Никита Чибриков, Иван Володин и Владимир Ткачев. У хабаровской команды единственную шайбу забросил Томаш Зогорна.
Победа позволила питерцам набрать 18 очков и подняться на второе место в таблице Западной конференции. «Амур» - 11-й на Востоке (5).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Зогорна, 44:45 — Чибриков, 15:31. Володин, 18:44. Ткачев, 22:14.