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02 октября 14:16
автор: Юрий Нечаев

СКА одержал гостевую победу над «Амуром»

Клуб их Хабаровска потерпел второе поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Амур» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Никита Чибриков, Иван Володин и Владимир Ткачев. У хабаровской команды единственную шайбу забросил Томаш Зогорна.

Победа позволила питерцам набрать 18 очков и подняться на второе место в таблице Западной конференции. «Амур» - 11-й на Востоке (5).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Зогорна, 44:45 — Чибриков, 15:31. Володин, 18:44. Ткачев, 22:14.

источник: «Советский спорт»
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