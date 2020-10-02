СКА одержал гостевую победу над «Амуром»

«Северсталь» на своей площадке уступила «Йокериту», дважды выигрывая по ходу встречи

Команда из Череповца занимает шестое место на Западе с 11 очками после десяти игр, а «Йокерит» идет на седьмой строчке, имея девять очков после семи матчей.