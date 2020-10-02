Генеральный менеджер «Каролины»: Наша цель - сохранить Свечникова в команде на долгое время

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Андрея Свечникова.

«Думаю, что игрок по-настоящему хочет остаться здесь. Мы тоже хотим, чтобы Андрей остался. Так или иначе, мы не сомневаемся, что в какой-то момент продлим контракт.

Наша цель — сохранить Андрея на долгое время. Но, учитывая нынешнее состояние дел, возможно, будет иметь смысл заключить промежуточное соглашение», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

Напомним, Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин набрал 61 (24+37) очко в 68 матчах регулярного чемпионата.

После окончания следующего сезона Свечников может стать ограниченно свободным агентом.