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02 октября 17:57
автор: Юрий Нечаев

«Сибирь» обыграла «Торпедо» и опередила нижегородцев в турнирной таблице

Торпедовцы потерпели поражение после двух побед подряд.

«Сибирь» обыграла «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Никита Шашков, Евгений Чесалин, Даниил Романцев и Ярослав Хабаров. У гостей шайбы на свой счет записали Антон Шенфельд и Крис Уайдман.

Благодаря этой победе »Сибирь» опередили своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Новосибирска набрал 11 очков и поднялся на седьмую позицию. «Торпедо» опустилось на восьмую строчку (10 очков).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).
Голы: Шашков, 9:08. Чесалин, 13:59. Романцев, 30:25. Хабаров, 38:36 — Шенфельд, 11:01 (бол.). Уайдман, 48:12 (бол.).

источник: «Советский спорт»
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