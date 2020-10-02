«Автомобилист» в гостях одержал волевую победу над «Металлургом»

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Семен Кошелев (7-я минута) и Юхо Ламмикко (29), у екатеринбургского клуба отличились Алексей Василевский (14), Питер Холланд (24) и Вячеслав Литовченко (35).

После этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 14 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Екатеринбурга на своем льду встретится с «Барысом».

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«Металлург» – «Автомобилист» – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)