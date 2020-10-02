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02 октября 19:16

«Автомобилист» в гостях одержал волевую победу над «Металлургом»

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Семен Кошелев (7-я минута) и Юхо Ламмикко (29), у екатеринбургского клуба отличились Алексей Василевский (14), Питер Холланд (24) и Вячеслав Литовченко (35).

После этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 14 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Екатеринбурга на своем льду встретится с «Барысом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Металлург» – «Автомобилист» – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Кошелев (Яковлев), 06:37 - 1:0. Василевский (Бочаров, Трямкин), 13:14 - 1:1. Холланд (Секстон, Дженовей), 23:57 - 1:2. Ламмикко, 28:55 - 2:2 (бол). Литовченко (Овчинников),34:10 - 2:3.

Вратари: Кошечкин – Коварж.
Броски: 35 – 28.
Штраф: 4 – 12.

источник: «Советский спорт»
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«Автомобилист» в гостях одержал волевую победу над «Металлургом»
Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
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