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03 октября 12:01
автор: Владислав Корегин

Игроки «Барыса» вылечились от коронавируса и будут готовы сыграть против СКА

Последние шести встреч клуба из Нур-Султана были перенесены из-за вспышки Covid-19 в коллективе.

«Барыс» готов принять участие в завтрашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Согласно информации портала «Шайба.kz», результаты всех игроков команды на коронавирус оказались отрицательными.

Напомним, что 17 сентября КХЛ сообщила о переносе шести матчей с участием казахстанской команды. В последний раз подопечные Юрия Михайлиса сыграли в регулярном чемпионате с ЦСКА (1:2). Это произошло 14 сентября.

Встреча между «Барысом» и СКА состоится 4 октября в Казахстане, начало – в 14:00 мск. Матч пройдет без зрителей.

источник: «Шайба.kz»
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Игроки «Барыса» вылечились от коронавируса и будут готовы сыграть против СКА
Последние шести встреч клуба из Нур-Султана были перенесены из-за вспышки Covid-19 в коллективе.
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