Игроки «Барыса» вылечились от коронавируса и будут готовы сыграть против СКА

«Барыс» готов принять участие в завтрашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Согласно информации портала «Шайба.kz», результаты всех игроков команды на коронавирус оказались отрицательными.

Напомним, что 17 сентября КХЛ сообщила о переносе шести матчей с участием казахстанской команды. В последний раз подопечные Юрия Михайлиса сыграли в регулярном чемпионате с ЦСКА (1:2). Это произошло 14 сентября.

Встреча между «Барысом» и СКА состоится 4 октября в Казахстане, начало – в 14:00 мск. Матч пройдет без зрителей.