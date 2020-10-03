«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях у «Нефтехимика»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Салават Юлаев» завершился со счетом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

Нападающий хозяев Владимир Галузин открыл счет на 23-й минуте в формате шесть на пять, но далее гости из Уфы забросили три шайбы с интервалом в пять минут. На 30-й отличился Михаил Воробьев, на 32-й после его передачи Илья Баранов реализовал большинство, а на 35-й автором третьего гола «Салавата» стал Филип Ларсен (тоже в большинстве). На 57-й в формате пять на четыре итоговый счет установил Данил Алалыкин.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков в 13 встречах и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции, опередив «Автомобилист» по количеству побед в основное время.

«Нефтехимик» занимает девятое место, имея восемь очков после 11 встреч.

5 октября нижнекамская команда примет «Металлург», а «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Ак Барсом».