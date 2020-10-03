«Локомотив» дома уступил «Йокериту»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит» завершился со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

Американский нападающий гостей Джордан Шредер открыл счет на шестой минуте. На 25-й Владимир Ткачев восстановил равновесие, реализовав большинство в формате четыре на три, но затем хозяева пропустили дважды – на 27-й от Якуба Крейчика и на 39-й от Никласа Йенсена.

На 54-й Егор Коршков сократил отставание «Локомотива», однако команда Андрея Скабелки не смогла перевести матч в овертайм.

Обе команды набрали по 11 очков, однако «Йокерит» провел восемь матчей, а «Локомотив» – десять. Клуб из Хельсинки занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а ярославцы – шестое.

6 октября состоятся матчи «Витязь» – «Локомотив» и «Йокерит» – «Спартак».