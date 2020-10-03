Ленер подписал контракт с «Вегасом» на 25 млн долларов

Шведский хоккеист Робин Ленер заключил новое соглашение с «Вегасом». Об этом сообщает эксперт TSN Фрэнк Серавалли.

По его данным, 29-летний голкипер подписал договор на пять лет. Общая зарплата игрока составит 25 млн долларов.

Напомним, Ленер стал игроком «Голден Найтс» в результате обмена на голкипера Малькольма Суббана, после чего швед вытеснил из основы канадца Марка-Андре Флёри.

Добавим, что он помог «Вегасу» дойти до финала Западной конференции, где его команда уступила в серии «Даллас Старз» со счетом 1-4.