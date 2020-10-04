Пять представителей минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

1 октября динамовцы в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступили в серии буллитов рижским одноклубникам. В столице Латвии представители белорусского клуба прошли тестирование на коронавирус, которое выявило восемь первично положительных результатов, в том числе у главного тренера Крэйга Вудкрофта.

Вернувшись в Минск, команда повторно сдала тесты. Было выявлено пять положительных результатов. Заболевшие изолированы, за состоянием их здоровья наблюдают врачи команды.

Добавим, что динамовцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков.