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04 октября 10:14
автор: Юрий Нечаев

Пять представителей минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус

Имена заболевших не сообщаются.

Пять представителей минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

1 октября динамовцы в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступили в серии буллитов рижским одноклубникам. В столице Латвии представители белорусского клуба прошли тестирование на коронавирус, которое выявило восемь первично положительных результатов, в том числе у главного тренера Крэйга Вудкрофта.

Вернувшись в Минск, команда повторно сдала тесты. Было выявлено пять положительных результатов. Заболевшие изолированы, за состоянием их здоровья наблюдают врачи команды.

Добавим, что динамовцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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