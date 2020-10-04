«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» - «Торпедо» завершился победой гостей в серии буллитов 3:2 Б.

Основное время и овертайм закончились вничью 2:2.

Хозяева выигрывали 2:0 после точных бросков Кирилла Рассказова и Александра Горшкова. Торпедовцы отыгрались в третьем периоде усилиями Джастина Клуса и Дамира Жафярова.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий бросок на счету Криса Уайдмана.

«Амур» потерпел третье поражение подряд и с шестью очками остался на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торпедо» 12 очков и седьмое место.