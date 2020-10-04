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04 октября 12:36
автор: Юрий Нечаев

«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Амур»

Хабаровский клуб потерпел третье поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» - «Торпедо» завершился победой гостей в серии буллитов 3:2 Б.

Основное время и овертайм закончились вничью 2:2.

Хозяева выигрывали 2:0 после точных бросков Кирилла Рассказова и Александра Горшкова. Торпедовцы отыгрались в третьем периоде усилиями Джастина Клуса и Дамира Жафярова.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий бросок на счету Криса Уайдмана.

«Амур» потерпел третье поражение подряд и с шестью очками остался на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торпедо» 12 очков и седьмое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Рассказов, 4:31. Горшков, 34:26 — Клус, 45:43. Жафяров, 59:29.
Победный буллит: Уайдман.

источник: «Советский спорт»
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