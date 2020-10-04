СКА уступил «Барысу» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – СКА завершился в пользу хозяев. Казахстанский клуб добыл победу в серии буллитов – 3:2.

В их составе отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, а Роман Старченко стал автором победного буллита. У питерцев по шайбе забросили Иван Морозов и Евгений Тимкин.

Несмотря на сегодняшнее поражение СКА продолжает лидировать на «Западе». В активе команды 19 очков. «Барыс» расположился на девятой позиции в табоице «Востока». На его счету девять очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» – СКА – 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)