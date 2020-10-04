ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 16:48
автор: Артур Гичунцев

СКА уступил «Барысу» в серии буллитов

Встреча прошла в Нур-Султане.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – СКА завершился в пользу хозяев. Казахстанский клуб добыл победу в серии буллитов – 3:2.

В их составе отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, а Роман Старченко стал автором победного буллита. У питерцев по шайбе забросили Иван Морозов и Евгений Тимкин.

Несмотря на сегодняшнее поражение СКА продолжает лидировать на «Западе». В активе команды 19 очков. «Барыс» расположился на девятой позиции в табоице «Востока». На его счету девять очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» – СКА – 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сагадеев (Шевченко, Акользин), 14:29 – 1:0. Диц (Лилья, Михайлис), 19:00 – 2:0. Морозов (Ткачев), 29:09 – 2:1. Тимкин (Завгородний), 44:21 – 2:2.

Победный буллит: Старченко.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Путь блогера: как заинтересовать аудиторию и набрать подписчиков?BMW анонсировала купе 4 серии в версии кабриолетНа Камчатке создадут "министерство счастья"Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде"Когда закончится этот бардак": Губерниев о смерти Свешникова
«Динамо» обыграло «Куньлунь», Пулккинен оформил хет-трик
Встреча прошла в Москве.
04.10.2020 17:07
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Спецпроект «Экономика футбола». Как Гинер умудрился заработать на вылете «Динамо» и «Ростова»?
Вылеты «Динамо» и «Ростова» и проход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов точно принесут ЦСКА более миллиона евро.
СКА уступил «Барысу» в серии буллитов
Встреча прошла в Нур-Султане.
04.10.2020 16:48
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Амур»
Хабаровский клуб потерпел третье поражение подряд.
04.10.2020 12:36
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Пять представителей минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус
Имена заболевших не сообщаются.
04.10.2020 10:14
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» дома уступил «Йокериту»
Ярославская команда занимает шестое место в Западной конференции, набрав 11 очков в десяти встречах.
03.10.2020 19:23
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Ленер подписал контракт с «Вегасом» на 25 млн долларов
Он перебрался в стан «рыцарей» из «Чикаго Блэкхоукс».
03.10.2020 19:20
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Витязь» на своем льду разгромил рижское «Динамо» (видео)
Хоккеисты «Витязя» переиграли «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 6:1.
03.10.2020 19:19
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях у «Нефтехимика»
Клуб из Уфы поднялся на второе место на Востоке.
03.10.2020 19:15
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Игроки «Барыса» вылечились от коронавируса и готовы сыграть со СКА
Последние шести встреч клуба из Нур-Султана были перенесены из-за вспышки Covid-19 в коллективе.
03.10.2020 12:01
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Питер Холланд: Три поражения подряд заставили задуматься, что не так в игре «Автомобилиста»
Нападающий «Автомобилиста» прокомментировал победу команды в гостевом матче с «Металлургом» (3:2).
02.10.2020 22:26
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика