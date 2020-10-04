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04 октября 17:07
автор: Артур Гичунцев

«Динамо» обыграло «Куньлунь», Пулккинен оформил хет-трик

Встреча прошла в Москве.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» – «Куньлунь» завершился в пользу столичного клуба – 6:3.

В составе победителей три шайбы забросил Теему Пулккинен. Дубль оформил Дмитрий Яшкин. Еще один гол в активе Даниила Тарасова. У гостей это сделали Глеб Зырянов, Джейсон Фрэм, а также Итен Верек.

После этой встречи команда Владимира Крикунова занимает четвертое место на «Западе», набрав 15 очков. В активе пекинского клуба – 12-я позиция и три очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Куньлунь» – 6:2 (1:0, 2:0, 3:3)

Голы: 1:0 – 10 Пулккинен (Линдберг); 2:0 – 25 Яшкин (Шипачев); 3:0 – 33 Пулккинен; 3:1 – 40 Зырянов; 4:1 – 44 Тарасов (Яшкин, Шипачев); 5:1 – 46 Яшкин; 6:1 – 47 Пулккинен (Линдберг, Сергеев); 6:2 – 57 Фрэм (Педан, Николишин); 6:3 – 59 Верек (Лофквист).

источник: «Советский спорт»
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