«Динамо» обыграло «Куньлунь», Пулккинен оформил хет-трик

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» – «Куньлунь» завершился в пользу столичного клуба – 6:3.

В составе победителей три шайбы забросил Теему Пулккинен. Дубль оформил Дмитрий Яшкин. Еще один гол в активе Даниила Тарасова. У гостей это сделали Глеб Зырянов, Джейсон Фрэм, а также Итен Верек.

После этой встречи команда Владимира Крикунова занимает четвертое место на «Западе», набрав 15 очков. В активе пекинского клуба – 12-я позиция и три очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Куньлунь» – 6:2 (1:0, 2:0, 3:3)