ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 19:30
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА обыграл «Авангард», Мамин оформил дубль

Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Авангард» завершился в пользу красно-синих – 4:2.

В составе победителей дубль оформил Максим Мамин. Еще по шайбе забросили Константин Окулов и Николай Голдобин. У команды из Омска отличилась Оливер Каски и Егор Чинахов.

Таким образом, команда Игоря Никитина выиграла пятый матч кряду и занимает первое место на «Западе». В активе «Авангарда» – первая строчка на «Востоке». Сегодняшнее поражение – второе кряду для команды Боба Хартли.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Авангард» – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Окулов (Шалунов, Мамин), 03:59 – 1:0; Мамин (Дальбек, Окулов), 27:30 – 2:0; Голдобин (Лайпсик, Робинсон), 37:30 – 3:0; Каски (Толчинский, Емелин), 47:59 – 3:1; Чинахов (Толчинский, Каски), 51:40 – 3:2; Мамин, 59:07 – 4:2.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно своей карьерыЦСКА узнал соперников по Лиге ЕвропыЩербакова рассказала, с кем могла бы выступать в парном катанииБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
ЦСКА обыграл «Авангард», Мамин оформил дубль
Встреча прошла на домашней арене армейцев.
04.10.2020 19:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Конфликт Дзюбы и Семака. Что говорят об этом?
Большинство наблюдателей написало в своих соцсетях что-то в жанре "Дзюба напихал Семаку". Что на самом деле происходит у чемпионов?
«Динамо» обыграло «Куньлунь», Пулккинен оформил хет-трик
Встреча прошла в Москве.
04.10.2020 17:07
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
СКА уступил «Барысу» в серии буллитов
Встреча прошла в Нур-Султане.
04.10.2020 16:48
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Амур»
Хабаровский клуб потерпел третье поражение подряд.
04.10.2020 12:36
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Пять представителей минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус
Имена заболевших не сообщаются.
04.10.2020 10:14
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» дома уступил «Йокериту»
Ярославская команда занимает шестое место в Западной конференции, набрав 11 очков в десяти встречах.
03.10.2020 19:23
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Ленер подписал контракт с «Вегасом» на 25 млн долларов
Он перебрался в стан «рыцарей» из «Чикаго Блэкхоукс».
03.10.2020 19:20
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Витязь» на своем льду разгромил рижское «Динамо» (видео)
Хоккеисты «Витязя» переиграли «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 6:1.
03.10.2020 19:19
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях у «Нефтехимика»
Клуб из Уфы поднялся на второе место на Востоке.
03.10.2020 19:15
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Игроки «Барыса» вылечились от коронавируса и готовы сыграть со СКА
Последние шести встреч клуба из Нур-Султана были перенесены из-за вспышки Covid-19 в коллективе.
03.10.2020 12:01
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика