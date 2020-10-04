ЦСКА обыграл «Авангард», Мамин оформил дубль

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Авангард» завершился в пользу красно-синих – 4:2.

В составе победителей дубль оформил Максим Мамин. Еще по шайбе забросили Константин Окулов и Николай Голдобин. У команды из Омска отличилась Оливер Каски и Егор Чинахов.

Таким образом, команда Игоря Никитина выиграла пятый матч кряду и занимает первое место на «Западе». В активе «Авангарда» – первая строчка на «Востоке». Сегодняшнее поражение – второе кряду для команды Боба Хартли.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Авангард» – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)