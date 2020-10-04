Николай Голдобин: Десять игр не получалось забивать голы, не шло, обидно было

- Игра была сложная, в конце мы немного дали им почувствовать. Но все-таки вырвали победу. Была хорошая игра для вратаря и всей команды. У меня десять игр не получалось забивать голы, не шло, обидно было. Ребята меня поддерживали, огромное спасибо команде. Для меня этот гол был важным. Заброшенная шайба уже в раздевалке, ребята все поздравили, счастливы за меня, - цитирует форварда пресс-служба армейцев.

Отметим, что Голдобин отличился на 38-й минуте игры, а шайба нападающего в итоге стала победной для ЦСКА в воскресном матче с «Авангардом».