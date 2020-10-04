Игорь Никитин: Хорошо, что есть ребята, которые могут в ответственный момент все успокоить

- Провели хорошую игру, разве что минуты 3-4 после пропущенной шайбы приходили в себя. Хорошо, что есть ребята, которые могут в ответственный момент все успокоить. Прекрасно понимаем, что низкая реализация большинства является нашей проблемой. Работаем над этим моментом. Здесь есть свои нюансы, это не так просто, - приводит слова Никитина пресс-служба московского клуба.

Отметим, ЦСКА выиграл пятый матч кряду и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Авангарда» – первая строчка на «Востоке», а сегодняшнее поражение – второе кряду для команды Боба Хартли.