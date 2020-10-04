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04 октября 22:10

Боб Хартли: Несмотря на результат, я доволен командной игрой и стараниями ребят

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (2:4).

- Несмотря на результат, я доволен командной игрой и стараниями ребят. Мы уступали 0:3, но при этом выглядели неплохо. При счете 2:3 мы имели несколько возможностей, чтобы перевести игру в овертайм, но не использовали свои шансы, - приводит слова Хартли пресс-служба московского клуба.

Отметим, ЦСКА выиграл пятый матч кряду и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Авангарда» – первая строчка на «Востоке», а сегодняшнее поражение – второе кряду для команды Боба Хартли.

источник: ХК ЦСКА
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Боб Хартли: Несмотря на результат, я доволен командной игрой и стараниями ребят
Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (2:4).
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