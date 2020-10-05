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05 октября 09:34
автор: Артур Гичунцев

Источник: Зарипов, Доус и Викстранд заразились коронавирусом

Последний подхватил инфекцию второй раз кряду.

В «Ак Барсе» зафиксировали три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «ТрэшХоккей».

По данным источника, положительные тесты сдали нападающие Найджел Доус и Данис Зарипов, а также защитник Микаэль Викстранд. Отмечается, что хоккеисты отправлены на карантин.

В нынешнем сезоне КХЛ 39-летний Зарипов отыграл восемь матчей и набрал 8 (3+5) очков. В активе 35-летнего Доуса – 12 встреч и 7 (5+2) очков. У 26-летнего Викстранда – 12 матчей и 3 (1+2) очка.

Добавим, что 5 октября у команды запланирован матч против «Салавата Юлаева».

источник: «Советский спорт»
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