ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 октября 10:31
автор: Артур Гичунцев

Мамин – о победе над «Авангардом»: Такие матчи доставляют удовольствие болельщикам

Российский нападающий оформил дубль и помог армейцам добыть победу.

Форвард московского ЦСКА Максим Мамин высказался после матча с «Авангардом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Авангард» сумел реализовать два своих момента, чего у них не получалось в первых двух периодах. Хорошо, что мы в итоге довели матч до победы.

На мой взгляд, интересная игра получилась. Такие матчи всегда приятно играть, тем более что мы, если не ошибаюсь, догнали «Авангард» в таблице. Так что и игрокам, и зрителям подобные игры, думаю, доставляют удовольствие», – цитирует игрока News.ru.

Напомним, команда Игоря Никитина выиграла пятый матч кряду и занимает первое место на «Западе». В активе «Авангарда» – первая строчка на «Востоке». Поражение от армейцев – второе кряду для команды Боба Хартли.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гадание на тренера. Будет ли тренерская отставка после матчей 10-го тура РПЛ?Семак о жеребьёвке Лиги чемпионов: итог мог быть как лучше, так и хужеVolkswagen собирается продать BugattiТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейна
Мамин – о победе над «Авангардом»: Такие матчи доставляют удовольствие болельщикам
Российский нападающий оформил дубль и помог армейцам добыть победу.
05.10.2020 10:31
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Конфликт Дзюбы и Семака. Что говорят об этом?
Большинство наблюдателей написало в своих соцсетях что-то в жанре "Дзюба напихал Семаку". Что на самом деле происходит у чемпионов?
Источник: Зарипов, Доус и Викстранд заразились коронавирусом
Последний подхватил инфекцию второй раз кряду.
05.10.2020 09:34
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Боб Хартли: Несмотря на результат, я доволен командной игрой и стараниями ребят
Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (2:4).
04.10.2020 22:10
Хоккей
Игорь Никитин: Хорошо, что есть ребята, которые могут в ответственный момент все успокоить
Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды над «Авангардом» (4:2).
04.10.2020 21:29
Хоккей
Николай Голдобин: Десять игр не получалось забивать голы, не шло, обидно было
Нападающий ЦСКА прокомментировал победу команды над «Авангардом» (4:2).
04.10.2020 21:16
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард», Мамин оформил дубль
Встреча прошла на домашней арене армейцев.
04.10.2020 19:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» обыграло «Куньлунь», Пулккинен оформил хет-трик
Встреча прошла в Москве.
04.10.2020 17:07
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
СКА уступил «Барысу» в серии буллитов
Встреча прошла в Нур-Султане.
04.10.2020 16:48
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Амур»
Хабаровский клуб потерпел третье поражение подряд.
04.10.2020 12:36
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Пять представителей минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус
Имена заболевших не сообщаются.
04.10.2020 10:14
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика