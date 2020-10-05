Мамин – о победе над «Авангардом»: Такие матчи доставляют удовольствие болельщикам

Форвард московского ЦСКА Максим Мамин высказался после матча с «Авангардом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Авангард» сумел реализовать два своих момента, чего у них не получалось в первых двух периодах. Хорошо, что мы в итоге довели матч до победы.

На мой взгляд, интересная игра получилась. Такие матчи всегда приятно играть, тем более что мы, если не ошибаюсь, догнали «Авангард» в таблице. Так что и игрокам, и зрителям подобные игры, думаю, доставляют удовольствие», – цитирует игрока News.ru.

Напомним, команда Игоря Никитина выиграла пятый матч кряду и занимает первое место на «Западе». В активе «Авангарда» – первая строчка на «Востоке». Поражение от армейцев – второе кряду для команды Боба Хартли.