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08 октября 16:58
автор: Артур Гичунцев

Михаил Сергачев: Мой приоритет – играть в «Тампе» пока не закончу с хоккеем

В минувшем сезоне россиянин помог команде выиграть Кубок Стэнли.

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал о планах на будущее, отметив, что хочет остаться в американском клубе.

«Мой приоритет – играть в «Тампе», пока не закончу с хоккеем, до 40 лет, до старости. Готов играть за команду до конца карьеры. Готов ли ужаться по деньгам? Это уже агентские дела. Пока ничего не могу сказать. Надеюсь, что мы подпишемся», – цитирует игрока «Матч ТВ».

Добавим, что после окончания сезона российский защитник стал ограниченно свободным агентом.

источник: «Советский спорт»
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