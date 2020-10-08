Михаил Сергачев: Мой приоритет – играть в «Тампе» пока не закончу с хоккеем

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал о планах на будущее, отметив, что хочет остаться в американском клубе.

«Мой приоритет – играть в «Тампе», пока не закончу с хоккеем, до 40 лет, до старости. Готов играть за команду до конца карьеры. Готов ли ужаться по деньгам? Это уже агентские дела. Пока ничего не могу сказать. Надеюсь, что мы подпишемся», – цитирует игрока «Матч ТВ».

Добавим, что после окончания сезона российский защитник стал ограниченно свободным агентом.