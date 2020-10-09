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09 октября 20:17

«Вашингтон» заключил контракт с Лундквистом

Шведский вратарь Хенрик Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном».

Как сообщает TSN, голкипер получил за сезон в «Кэпиталз» 1,5 миллиона долларов.

На прошлой неделе нью-йоркский клуб выкупил последний год семилетнего контракта Лундквиста: согласно договору, швед должен был получить 8,8 миллиона долларов, однако, стороны договорились, что ему перечислят 5,5 миллиона долларов.

Напомним, что 38-летний Хенрик Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах.

источник: TSN
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