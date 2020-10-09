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09 октября 20:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Йокерит» обыграл рижское «Динамо», одержав четвертую победу кряду

Финский клуб занимает четвертое место в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Динамо» (Рига) завершился с результатом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

В составе хозяев авторами голов стали Никлас Йенсен (5-я минута), Петер Регин (9-я), Хенрик Хаапала (22-я) и Марко Анттила (36-я).

Единственную шайбу рижан на 27-й минуте забросил Мартиньш Дзиеркалс.

С четырьмя победами подряд «Йокерит» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 10 встречах.

Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место, набрав пять очков в 11 встречах.

11 октября латвийский клуб сыграет на выезде с минским «Динамо».

12 октября «Йокерит» примет «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Динамо» (Рига) – 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Йенсен (Шредер, Лехтонен), 04:41 (в большинстве) – 1:0. Регин (Пудас, О’Нилл), 08:39 (6 на 5) – 2:0. Хаапала (Толванен), 21:33 (в большинстве) – 3:0. Дзиеркалс (Грачев, Дарзиньш), 26:11 (в большинстве) – 3:1. Анттила (Фриман, Иконен), 35:02 – 4:1.

источник: «Советский спорт»
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