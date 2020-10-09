«Йокерит» обыграл рижское «Динамо», одержав четвертую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Динамо» (Рига) завершился с результатом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).
В составе хозяев авторами голов стали Никлас Йенсен (5-я минута), Петер Регин (9-я), Хенрик Хаапала (22-я) и Марко Анттила (36-я).
Единственную шайбу рижан на 27-й минуте забросил Мартиньш Дзиеркалс.
С четырьмя победами подряд «Йокерит» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 10 встречах.
Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место, набрав пять очков в 11 встречах.