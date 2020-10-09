Источник: Худобин заключил трехлетний контракт с «Далласом» на сумму 10,5 миллионов долларов

Журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли сообщил в твиттере о том, что российский вратарь Антон Худобин заключил трехлетний контракт с «Даллас Старз» на сумму 10,5 миллионов долларов США.

В июле 2018 года Худобин перешел в техасский клуб из «Бостона» в качестве свободного агента, заключив двухлетнее соглашение на сумму в 5 млн.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Антон сыграл 30 матчей, одержав 16 побед, а в 25 встречах плей-офф помог «Далласу» добиться 14 выигрышей, отразив 91,7 процентов бросков и в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

«Старз» вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили «Тампе-Бэй» в шести матчах (2-4).

Помимо «Бостона» Худобин в прошлом также выступал за магнитогорский «Металлург», «Миннесоту», подмосковный «Атлант», «Каролину» и «Анахайм».