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09 октября 21:49
автор: Виктор Шарафудинов

Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», не пропустив ни одной шайбы

Канадский вратарь Дэнни Тейлор отыграл «на ноль».

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 27-й минуте шайбу в ворота китайского клуба забросил Владислав Еременко. За 40 секунд до конца основного времени автором второго гола динамовцев стал Игорь Мартынов.

На 41-й форвард минчан Александр Когалев не реализовал буллит.

Канадский голкипер белорусского клуба Дэнни Тейлор отразил все 24 броска в створ своих ворот.

Минское «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 13 встречах.

«Куньлунь Ред Стар» потерпел пятое поражение подряд и находится на последнем 12-м месте на Востоке, набрав лишь три очка в 13 играх.

11 октября состоится матч «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига).

12 октября «Куньлунь» сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Еременко, 26:31 – 1:0. Мартынов, 59:20 (в пустые ворота) - 2:0.

источник: «Советский спорт»
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