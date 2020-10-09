Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», не пропустив ни одной шайбы

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 27-й минуте шайбу в ворота китайского клуба забросил Владислав Еременко. За 40 секунд до конца основного времени автором второго гола динамовцев стал Игорь Мартынов.

На 41-й форвард минчан Александр Когалев не реализовал буллит.

Канадский голкипер белорусского клуба Дэнни Тейлор отразил все 24 броска в створ своих ворот.

Минское «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 13 встречах.