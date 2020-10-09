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09 октября 21:57

СКА на своем льду обыграл «Сочи» (видео)

Хоккеисты СКА переиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе клуба из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Яков Тренин (2-я минута), Антон Бурдасов (24), Линден Вей (47) и Евгений Кетов (50), у сочинской команды отличились Сергей Шмелев (41), Даниил Огирчук (59) и Мальте Стремвалль (59).

Отметим, что вице-президент СКА Роман Ротенберг одержал первую победу в должности исполняющего обязанности главного тренера команды.

После этой игры СКА набрал 21 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с девятью очками занимает десятое место на Западе.

В следующем матче петербургская команда на своем льду сыграет против московского «Динамо», а сочинский клуб дома встретится с «Авангардом».

источник: «Советский спорт»
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