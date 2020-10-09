Генменеджер «Ванкувера»: Холтби будет важной частью нашей команды

Генеральный менеджер команды Джим Беннинг прокомментировал подписание контракта с Холтби.

- Мы рады, что такой опытный и зарекомендовавший себя вратарь, как Брэйден, пополнил наш состав. Брэйден - обладатель Кубка Стэнли, который обладает лидерскими качествами и продемонстрировал способность показывать лучший хоккей в самых важных матчах. Он будет важной частью нашей команды, - цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Холтби, выбранный «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта 2008 года под общим 93 номером, выступал за «Кэпиталз» с сезона-2010/11. Всего на его счету 282 победы в 468 матчах за столичную команду.