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09 октября 22:42

Генменеджер «Вашингтона»: Хотим поблагодарить Холтби за вклад в успехи «Кэпиталз»

В пятницу, 9 октября, 31-летний голкипер подписал двухлетний контракт с «Ванкувером».

Генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан прокомментировал уход Брэйдена Холтби в «Кэнакс».

- Мы хотим поблагодарить Брэйдена Холтби за большой вклад в успехи «Вашингтона». Брэйден создал свое наследие на льду и за его пределами, которое будет еще долго чувствоваться в нашем клубе и обществе. Он выиграл «Везина Трофи» в 2016 году, «Дженнингс Трофи» в 2017 году и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году своей блестящей игрой, - цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Холтби, выбранный «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта 2008 года под общим 93 номером, выступал за «Кэпиталз» с сезона-2010/11. Всего на его счету 282 победы в 468 матчах за столичную команду.

источник: NHL (НХЛ)
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