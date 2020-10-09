Генменеджер «Вашингтона»: Хотим поблагодарить Холтби за вклад в успехи «Кэпиталз»

Генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан прокомментировал уход Брэйдена Холтби в «Кэнакс».

- Мы хотим поблагодарить Брэйдена Холтби за большой вклад в успехи «Вашингтона». Брэйден создал свое наследие на льду и за его пределами, которое будет еще долго чувствоваться в нашем клубе и обществе. Он выиграл «Везина Трофи» в 2016 году, «Дженнингс Трофи» в 2017 году и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году своей блестящей игрой, - цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Холтби, выбранный «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта 2008 года под общим 93 номером, выступал за «Кэпиталз» с сезона-2010/11. Всего на его счету 282 победы в 468 матчах за столичную команду.