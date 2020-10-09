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09 октября 22:50
автор: Виктор Шарафудинов

Официально: Худобин подписал новый трехлетний контракт с «Далласом» на 10 млн долларов

Российский голкипер помог «Старз» выйти в финал Кубка Стэнли, одержав в плей-офф 14 побед.

Официальный сайт «Далласа» сообщил о том, что клуб заключил трехлетний контракт с российским голкипером Антоном Худобиным.

Вратарь за три следующих сезона заработает десять миллионов долларов.

Всего в активе 34-летнего Худобина 218 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Антон одержал 99 побед, отражая 91,9% бросков и в среднем пропуская по 2,46 шайбы за игру.

За «Даллас» россиянин играет с 2018 года после перехода из «Бостона». Ранее он зарабатывал в Техасе по 2,5 млн за сезон.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Антон сыграл 30 матчей, одержав 16 побед, а в 25 встречах плей-офф помог «Далласу» добиться 14 выигрышей, отразив 91,7 процентов бросков и в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

«Старз» вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили «Тампе-Бэй» в шести матчах (2-4).

Помимо «Бостона» Худобин в прошлом также выступал за магнитогорский «Металлург», «Миннесоту», подмосковный «Атлант», «Каролину» и «Анахайм».

источник: ХК «Даллас Старз»
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