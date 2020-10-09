Официально: Худобин подписал новый трехлетний контракт с «Далласом» на 10 млн долларов

Официальный сайт «Далласа» сообщил о том, что клуб заключил трехлетний контракт с российским голкипером Антоном Худобиным.

Вратарь за три следующих сезона заработает десять миллионов долларов.

Всего в активе 34-летнего Худобина 218 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Антон одержал 99 побед, отражая 91,9% бросков и в среднем пропуская по 2,46 шайбы за игру.

За «Даллас» россиянин играет с 2018 года после перехода из «Бостона». Ранее он зарабатывал в Техасе по 2,5 млн за сезон.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Антон сыграл 30 матчей, одержав 16 побед, а в 25 встречах плей-офф помог «Далласу» добиться 14 выигрышей, отразив 91,7 процентов бросков и в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.