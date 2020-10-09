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09 октября 23:05

Генменеджер «Далласа»: Худобин оказал неоценимое влияние на нашу команду

В пятницу, 9 октября, «Старз» подписали трехлетний контракт с российским голкипером.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание контракта с Антоном Худобиным.

- Игра Антона в последние два сезона была исключительной. Его мастерство и неповторимое трудолюбие были очевидны всему миру во время плей-офф Кубка Стэнли. Он оказал неоценимое влияние на нашу команду, и мы рады, что Антон продолжит добиваться успеха вместе со «Старз», - цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Худобин за три следующих сезона в «Далласе» заработает десять миллионов долларов.

Добавим, что всего в активе 34-летнего Худобина 218 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Антон одержал 99 побед, отражая 91,9% бросков и в среднем пропуская по 2,46 шайбы за игру.

источник: NHL (НХЛ)
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