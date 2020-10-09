Хенрик Лундквист: После 15 лет в Нью-Йорке подписание контракта с «Вашингтоном» - важное решение

Контракт Лундквиста с «Кэпиталз» рассчитан на один сезон, а зарплата в новой команде составит 1,5 миллиона долларов.

- Для меня после 15 лет в Нью-Йорке это важное решение. Есть много вещей, которые вы учитываете, когда пытаетесь выбрать место. Я просто почувствовал, что «Вашингтон» поставил галочку во всех важных для меня клетках. Очевидно, все начинается с команды-победителя. На этом этапе своей карьеры я хочу поехать куда-нибудь, где есть хорошие шансы. Я просто хочу получить еще одну возможность стать частью этого, и я очень благодарен за эту возможность.

Думаю, что это решение было самым важным, все остальное само собой уладится. Последние 15 лет мы провели в Нью-Йорке. Нам очень понравилось, но мы действительно с нетерпением ждем, как семья, и я, как игрок, новой главы, новой возможности, нового вызова. Знаю некоторых парней в команде, отличных парней, и я действительно с нетерпением жду возможности познакомиться с остальной частью команды. Я также имел возможность поговорить с тренером команды Питером Лавиолеттом. В целом, сейчас это отличное чувство, и я полон волнения, - передает слова Лундквиста официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, что Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.