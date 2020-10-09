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09 октября 23:19
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Шаттенкирк заключил контракт с «Анахаймом»

За три года американский защитник заработает 11,7 млн долларов.

Инсайдер телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил в твиттере о том, что 31-летний защитник Кевин Шаттенкирк заключил контракт с клубом «Анахайм Дакс».

Соглашение рассчитано на три года, и американец будет зарабатывать по 3,9 млн долларов за год.

В сезоне-2019/20 Шаттенкирк после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Тампу-Бэй» заработал 1,75 млн и помог «молниям» завоевать Кубок Стэнли.

В 70 матчах регулярного чемпионата Кевин набрал 34 очка (8+26), а 25 встречах плей-офф забросил три шайбы и сделал десять результативных передач при показатели полезности «+6».

В прошлом Шаттенкирк также выступал за «Колорадо», «Сент-Луис» и «Вашингтон». Всего в его активе 679 матчей и 383 очка (83+300) в регулярных чемпионатах.

источник: TSN
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