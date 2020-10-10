Роман Ротенберг: Будем стремиться в следующих матчах играть все 60 минут

- Первые 10 минут был очень хороший, качественный хоккей со стороны СКА. Дальше, понятно, функционально подсели, не все еще восстановились. Тем важнее сейчас победа, она очень нужна была команде. Все работают на полную – тренерский штаб проделал большой труд, чтобы восстановить силы игроков. Наши молодые игроки молодцы, воспитанники СКА, которые вышли сегодня на игру, доказали всем, что достойны играть здесь. Они показали молодой, дерзкий хоккей. Будем стремиться в следующих матчах играть все 60 минут. Для идеального хоккея 10 минут недостаточно. Но победой мы очень довольны, благодарим всех за поддержку. Хотим посвятить эту победу всем заболевшим игрокам и тренерам, которых сейчас очень много, - приводит слова Ротенберга пресс-служба петербургского клуба.

Отметим, что эта победа стала для вице-президент СКА Романа Ротенберга первой в должности исполняющего обязанности главного тренера команды.

После этой игры СКА набрал 21 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга на своем льду сыграет против московского «Динамо».