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10 октября 16:15
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Лишки помог «Северстали» на выезде обыграть «Барыс»

Команда из Череповца занимает седьмое место в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Северсталь» завершился со счетом 2:3 (0:3, 2:0, 0:0).

В первом периоде гости быстро добились перевеса в три шайбы. На 27-й секунде счет открыл Игорь Гераськин, а затем словак Адам Лишка оформил дубль, поразив ворота финна Йони Ортио на 4-й и 12-й минутах.

Во втором периоде «Барыс» сократил отставание до минимума благодаря голам Егора Петухова (31-я минута) и Кертиса Волка (32-я). Эти шайбы были заброшены с интервалом в 48 секунд, но в дальнейшем гостям из Череповца удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Северсталь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 встречах.

«Барыс» идет десятым на Востоке, имея девять очков после девяти встреч.

12 октября казахстанский клуб сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» 15 октября примет «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

Голы: Гераськин (Капустин), 00:27 – 0:1. Лишка (Яковлев, Адамчук), 03:06 – 0:2. Лишка (Морозов, Каримов), 11:27 – 0:3. Петухов (Асетов, Гурков), 30:29 – 1:3. Волк (Блэкер, Михайлис), 31:17 – 2:3.

источник: «Советский спорт»
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