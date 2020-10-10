Дубль Лишки помог «Северстали» на выезде обыграть «Барыс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Северсталь» завершился со счетом 2:3 (0:3, 2:0, 0:0).

В первом периоде гости быстро добились перевеса в три шайбы. На 27-й секунде счет открыл Игорь Гераськин, а затем словак Адам Лишка оформил дубль, поразив ворота финна Йони Ортио на 4-й и 12-й минутах.

Во втором периоде «Барыс» сократил отставание до минимума благодаря голам Егора Петухова (31-я минута) и Кертиса Волка (32-я). Эти шайбы были заброшены с интервалом в 48 секунд, но в дальнейшем гостям из Череповца удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Северсталь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 встречах.

«Барыс» идет десятым на Востоке, имея девять очков после девяти встреч.