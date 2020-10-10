ЦСКА на выезде обыграл «Салават Юлаев», одержав седьмую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – ЦСКА завершился с результатом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

Гости дважды выходили вперед в первой половине встречи благодаря точным броскам Богдана Киселевича и Сергея Андронова, но «Салават Юлаев» дважды отыгрывался стараниями Филипа Ларсена и Михаила Воробьева. Однако голы Марио Кемпе и Артема Сергеева принесли ЦСКА седьмую победу кряду.

Армейцы остаются лучшей командой регулярного чемпионата и лидируют в Западной конференции, набрав 25 очков в 14 матчах.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место на Востоке, имея 20 очков после 16 игр.

12 октября состоятся матчи «Металлург» – ЦСКА и «Салават Юлаев» – «Барыс».