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10 октября 16:43
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА на выезде обыграл «Салават Юлаев», одержав седьмую победу кряду

Следующую игру армейцы проведут в Магнитогорске против «Металлурга» 12 октября.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – ЦСКА завершился с результатом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

Гости дважды выходили вперед в первой половине встречи благодаря точным броскам Богдана Киселевича и Сергея Андронова, но «Салават Юлаев» дважды отыгрывался стараниями Филипа Ларсена и Михаила Воробьева. Однако голы Марио Кемпе и Артема Сергеева принесли ЦСКА седьмую победу кряду.

Армейцы остаются лучшей командой регулярного чемпионата и лидируют в Западной конференции, набрав 25 очков в 14 матчах.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место на Востоке, имея 20 очков после 16 игр.

12 октября состоятся матчи «Металлург» – ЦСКА и «Салават Юлаев» – «Барыс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Киселевич (Мамин, Окулов), 09:34 – 0:1. Ларсен (Амиров, Кугрышев), 17:04 (в большинстве) – 1:1. Андронов (Сергеев), 27:29 – 1:2. Воробьев (Кугрышев, Ларсен), 30:49 (в большинстве) – 2:2. Кемпе (Светлаков, Голдобин), 37:49 (в большинстве) – 2:3. Сергеев (Кемпе, Рыков), 48:35 – 2:4.

источник: «Советский спорт»
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